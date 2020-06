Οικονομία

Μύκονος: “Λουκέτο” δυο μηνών και “τσουχτερό” πρόστιμο σε beach bar

To καλοκαίρι στη Μύκονο φαίνεται πως ξεκίνησε κανονικά, ωστόσο τα προληπτικά μέτρα για τον κορονοϊό δεν τηρήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις.

Μπαρ και παραλίες γέμισαν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να επικρατήσει συνωστισμός. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα beach bar στην Φτελιά που έκανε πάρτι με guest DJ με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πολύς κόσμος.



Στο μαγαζί επιβλήθηκε πρόστιμο 20.000 ευρώ και "λουκέτο" 60 ημερών.



Την πληροφορία επιβεβαίωσε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι", Υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, λέγοντας πως « επιβλήθηκε πρόστιμο σε beach bar και σφράγισμα του καταστήματος για μεγάλο διάστημα, αφού διαπιστώθηκαν διάφορες παραβάσεις για μη τήρηση των μέτρων, μια εκ των οποίων ήταν η μη τήρηση αποστάσεων, καθώς οι ελεγκτές είδαν ότι χόρευε ο ένας πελάτης επάνω στον άλλο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και δεύτερο μαγαζί στην πόλη της Μυκόνου που έλαβε πρόστιμο για τους ίδιους λόγους.