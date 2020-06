Πολιτική

Αθήνα προς Άγκυρα: Δεν φοβόμαστε - Προετοιμαζόμαστε για όλα

Έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο δηλώνει η Αθήνα, απέναντι στην κλιμακούμενη προκλητικότητα της Τουρκία.

«Προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο» απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας για τη χάραξη οικοπέδων ώστε να γίνουν σεισμικές μετρήσεις, ακριβώς κάτω από την Κρήτη.

Ένα μήνυμα απάντηση στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα και τις ανιστόρητες διεκδικήσεις εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Δεν φοβόμαστε. Προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο», είπε στον Σκάι ο Στέλιος Πέτσας, σημειώνοντας το θετικό μήνυμα που εκπέμπουν οι ΗΠΑ για στήριξη των ελληνικών θέσεων.

Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Γενί Σαφάκ, η οποία παρουσίασε χάρτη με δυο βαθυτεμάχια στα οποία η Εταιρία Τουρκικών Πετρελαίων προτίθεται, όπως υποστηρίζεται, να ξεκινήσει έρευνες. Τα τεμάχια, όπως λέει προκλητικά η Άγκυρα, «ανήκουν» στην τουρκική και στην λιβυκή ΑΟΖ. Μόνο που… «βαφτίζουν το κρέας ψάρι», αφού οι εν λόγω περιοχές, βρίσκονται κάτω από την Κρήτη.

Μήνυμα με νόημα έστειλε στην Τουρκία και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος αναφέρθηκε στον Σκάι στην ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων στον Έβρο, τονίζοντας προς την απέναντι πλευρά ότι «Κάθε δράση φέρνει και αντίδραση».

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρεται σε πληροφορίες περί συμφωνίας, μετά την συνάντηση του Ερντογάν με τον Σάρατζ, τον ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης της Τρίπολης.

Το Σάββατο, ο Νίκος Δένδιας είχε στείλει μήνυμα στην Άγκυρα ότι η επιθετικότητα μπορεί να της γυρίσει μπούμερανγκ.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την ειρηνευτική προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, που ξεκίνησε η Αίγυπτος. Το Σάββατο, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαφτάρ, που χάνει εδάφη στον εμφύλιο με τον Σάρατζ, καθώς και με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Λιβύης.