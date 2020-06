Τεχνολογία - Επιστήμη

Τούρκοι χάκερς “έριξαν” ιστοσελίδα δήμου στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Ποια ομάδα αναλαμβάνει την διαδικτυακή επίθεση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τούρκοι χάκερς «έριξαν» την ιστοσελίδα του δήμου Χαλκηδόνας Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία οι Τούρκοι χάκερς ανέβασαν στη σελίδα ένα μήνυμα στα ελληνικά το οποίο γράφει: «Γνωρίστε τα όριά σας», με… φόντο την τουρκική σημαία και τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Η ομάδα που αναλαμβάνει τη διαδικτυακή επίθεση είναι η Ayyidiz Tim, ο «κυβερνοστρατός της Τουρκίας».



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι συγκεκριμένοι χάκερς έχουν επιτεθεί και σε άλλες ελληνικές ιστοσελίδες.