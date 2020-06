Πολιτική

Στην Θεσσαλονίκη o Χαρδαλιάς

Σειρά συσκέψεων για το άνοιγμα του αεροδρομίου «Μακεδονία» στις πτήσεις εξωτερικού αλλά και για την αντιπυρική περίοδο.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη όπου, αύριο θα έχει σειρά συσκέψεων ενόψει του ανοίγματος του αεροδρομίου «Μακεδονία» στις πτήσεις εξωτερικού από 15 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «θα έχει συνάντηση με στελέχη της Fraport και ανώτατους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ. και των Ενόπλων Δυνάμεων, για τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα κληθούν από 15 Ιουνίου να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην κανονικότητα για τις υπηρεσίες του αεροδρομίου «Μακεδονία», καθώς και η απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των προβλεπόμενων ελέγχων για Covid-19 στους επιβάτες. Θα συναντηθεί επίσης, με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τα θέματα λειτουργίας των υγειονομικών συνεργείων ελέγχων που θα διεξάγονται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, ο Νίκος Χαρδαλιάς θα έχει ευρεία σύσκεψη με ανώτατους αξιωματικούς και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος για το τρέχον έτος. Ο Υφυπουργός θα ενημερωθεί διεξοδικά για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει στη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού.

Την Τρίτη, θα έχει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Μακεδονίας και Θράκης, Θεόδωρο Καράογλου, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, για ζητήματα που αφορούν στη νέα φάση της διαχείρισης των μέτρων άρσης των περιορισμών λόγω Covid-19 εν όψει ανοίγματος της τουριστικής περιόδου, καθώς και για θέματα Πολιτικής Προστασίας, ιδίως σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, θα επισκεφθεί, τέλος, την αεροπορική βάση ΣΕΔΕΣ, όπου προγραμματίζεται να μετεγκατασταθεί η 2η ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος».