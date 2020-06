Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Που αναμένονται τοπικές μπόρες την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα το πρωί τοπικά θα είναι περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για τη Σέζια. Την περίοδο αυτή, το έντομο ωοτοκεί στους κορμούς και στους βραχίονες κατά προτίμηση σε σχισμές, έλκη και τομές.

Οδηγίες :

Συνιστάται να εφαρμόζεται κατά διαστήματα κατευθυνόμενος ψεκασμός στον κορμό και τους βραχίονες με καλή διαβροχή.

Το ασβέστωμα των κορμών και των βραχιόνων δρα απωθητικά στην εναπόθεση αυγών και εφαρμόζεται μόνο σε δέντρα με ξυλοποιημένο κορμό (ηλικίας άνω των δύο ετών).

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

