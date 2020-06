Life

Γέμισε από κόσμο και σκάφη η Μύκονος! (βίντεο)

Η “κανονικότητα” επέστρεψε στο νησί των ανέμων, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος,

Η μετακίνηση σε νησιωτικούς προορισμούς είναι πλέον ελεύθερη, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι εδώ κι έτσι οι επώνυμοι και ανώνυμοι λάτρεις της Μυκόνου δεν έχασαν την ευκαιρία για εξόρμηση στο αγαπημένο τους νησί.

Εντυπωσιακές θαλαμηγοί έκαναν την εμφάνισή τους στο Παλιό Λιμάνι, τα μαγαζιά στην Μικρή Βενετία γέμισαν από κόσμο, το ίδιο και τα Ματογιάννια και το νησί μοιάζει να επιστρέφει σιγά-σιγά στους κανονικούς του ρυθμούς.

Δείτε πλάνα από την γεμάτη κόσμο και θαλαμηγούς Μύκονο στο βίντεο του Mykonos Live TV.