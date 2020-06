Πολιτική

Ο Μητσοτάκης προσκύνησε την εικόνα που είχε δωρίσει ο πατέρας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία για την Πεντηκοστή στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας της Τήνου.

Την Τήνο επισκέφθηκε σήμερα Κυριακή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακολουθήσει την Θεία Λειτουργία για την Πεντηκοστή στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας της Τήνου.

Ο Πρωθυπουργός προσκύνησε κατά την είσοδό του στον ναό την εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης την οποία έχει προσφέρει ο πατέρας του Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

«Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε να προσκυνήσετε την Εικόνα (Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης), την οποία αφιέρωσε στο Ναό της Παναγίας ο πατέρα σας και προσωπικός μου ευεργέτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Σύρου, σύμφωνα με το romfea.gr.

Στην συνέχεια ο Μητροπολίτης Δωρόθεος προσφωνώντας τον Πρωθυπουργό τόνισε: "Κύριε πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε στην αγαπημένη σας Τήνο μετά από πολύμηνο απουσία καθώς φέρατε επί των ώμων σας το βαρύ Σταυρό της ευθύνης για την πατρίδα μας και το λαό μας".

"Σας οφείλουμε όλοι ευγνωμοσύνη, διότι προλάβατε μέσα στην πρόνοιά σας για την πατρίδα μας, τα χειρότερα. Κι ενώ ο πλανήτης όλος ακόμη οδυνάται και θρηνεί χιλιάδες νεκρούς, ακόμη και σε γειτονικές χώρες μας, η πατρίδα μας πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες με τα λιγότερα τραύματα. Και η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή ήρθε συναρωγός και συναντιλήπτορας, παρότι μερικά πράγματα ήσαν δύσκολα" - πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Σύρου.

Κλείνοντας ο κ. Δωρόθεος υπογράμμισε, "Σας ευχόμεθα υγεία, δύναμη και γι' αυτά που θα έρθουν και να γνωρίζετε ότι θα επανέλθετε πίσω στην πολυθόρυβη Αθήνα και στο πολυάσχολο γραφειο σας με συνοδούς την ευλογία της Παναγίας και την αγάπη μας".

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κόσμος πλησίασε τον Πρωθυπουργό με ένθερμες και εγκάρδιες εκδηλώσεις αγάπης, ενώ οι πολλοί άνθρωποι ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί του, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του romfea.gr