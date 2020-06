Κοινωνία

Έπεσε με το αυτοκίνητο του σε γκρεμό εκατοντάδων μέτρων (εικόνες)

Η σορός του άτυχου νέου εκτοξεύτηκε μακριά από το όχημα μετά τις διαδοχικές προσκρούσεις.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία της Βέροιας μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου 2020 στον επαρχιακό δρόμο Βέροιας - Κοζάνης, ανάμεσα στην Καστανιά και στην Ζωοδόχο

Ένας 34χρονος Βεροιώτης, βρήκε ακαριαίο θάνατο, όταν το μικρού κυβισμού αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε στον γκρεμό, κατρακυλώντας για τουλάχιστον 150 μέτρα. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε μπροστά στα μάτια ενός οδηγού ταξί, ο οποίος είχε σταματήσει με το όχημά του λίγα μέτρα μακριά από το σημείο και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η Τροχαία Βέροιας και δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Βέροια και την Κοζάνη, όπου επιχείρησαν για αρκετή ώρα για την ανάσυρση του άτυχου οδηγού, καθώς το σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσβατο.

Η σορός του 34χρονου βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου, λίγα μέτρα από το σημείο όπου κατέληξε το όχημα έπειτα από διαδοχικές προσκρούσεις σε δέντρα και βράχους.

Πηγή: veriotis.gr