Αθλητικά

Champions League: Final-8 στη Λισαβόνα;

Το επικρατέστερο σενάριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης αποκάλυψε η Bild.

Στην Λισαβόνα και μετά από ένα Final-8 θα προκύψει η ομάδα που θα κατακτήσει το εφετινό Champions League. Όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα «Bild», η αρμόδια επιτροπή της UEFA, αποφάσισε να «πάρει» τον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης από την Κωνσταντινούπολη και να μεταφέρει την τελική φάση στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Όπως προστίθεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Λισαβόνα θα φιλοξενήσει μέσα στον Αύγουστο, τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τον τελικό αυτού του Final-8, που προκρίθηκε ως τρόπος συνέχισης της διοργάνωσης, που διεκόπη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα πάντα, με την γερμανική εφημερίδα, η Λισαβόνα «επικράτησε» της Φρανκφούρτης και της Μόσχας, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις από την UEFA, αναμένονται στις 17 Ιουνίου.