Κοινωνία

Αντιδράσεις μετά το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 για τον 16χρονο στο φάσμα του αυτισμού

Παρέμβαση του δημάρχου Αβδήρων υπέρ της οικογένειας του 16χρονου, ο οποίος... “ενοχλεί τους γείτονες”.

Την κινητοποίηση της δημοτικής αρχής Αβδήρων προκάλεσε το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 για την οικογένεια που απειλείται με έξωση, λόγω του 16χρονου γιού της, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και η συμπεριφορά του «ενοχλεί τους γείτονες».

Ο δήμαρχος Αβδήρων Γιώργος Τσιτιρίδης ανέλαβε δράση για να στηρίξει την οικογένεια Ευαγγέλου.

«“Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και είμαστε κοντά ώστε να βρεθεί μια λύση. Σήμερα το απόγευμα (σ.σ. 07.06/2020) θα συναντηθώ και με κατοίκους του χωριού, οι οποίοι μετά την έκταση που πήρε το θέμα, είναι εναντίον στην απόφαση του ιδιοκτήτη και στο να απομακρυνθεί η οικογένεια από το χωριό. Οι περισσότεροι δεν γνώριζαν κάτι γι’ αυτό και είναι αποφασισμένοι να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας. Εγώ προσωπικά συναντήθηκα με την μητέρα του παιδιού την περασμένη Τετάρτη (05.06.2020) και μιλήσαμε για αρκετή ώρα καθώς ο δήμος δεν σκοπεύει να αφήσει το θέμα έτσι», αναφέρει ο δήμαρχος Αβδήρων.

Και συμπληρώνει ότι «αύριο (σ.σ. 08.06.2020) ή την Τρίτη (σ.σ. 09.06.2020) στο σπίτι τους θα βρεθεί κοινωνική λειτουργός ώστε να δει το παιδί και να βοηθήσει όσο μπορεί την κατάσταση. Η οικογένεια ζει στη Πηγάδια εδώ και πέντε χρόνια και ποτέ δεν είχε δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Ο 16χρονος πηγαίνει σε ειδικό σχολείο απλά σύμφωνα με τα αυτά που λέγονται τώρα την περίοδο της καραντίνας που ήταν κλειστά τα σχολείο έτυχε να εμφανίσει μια κάπως διαφορετική συμπεριφορά, αυτό δεν σημαίνει πως από την μια μέρα στην άλλη του αλλάζουμε τη ζωή, αντιθέτως θα πρέπει να τον βοηθήσουμε και να του συμπαρασταθούμε».

Στην επαπειλούμενη έξωση της οικογένειας Ευαγγέλου αντέδρασε και η Ελληνική Λύση.

Διαμηνύει πως: «Όσοι επιχειρούν να διώξουν οικογένεια από το σπίτι της επειδή μεγαλώνει ένα αυτιστικό παιδί, δεν είναι μόνο απάνθρωποι, αλλά βαθύτατα ανελλήνιστοι. Το κράτος όμως αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον ρατσισμό του κατά των ελληνικών οικογενειών που στερούνται προστασίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα απαντήσει θεσμικά με προτάσεις και παρεμβάσεις εντός κοινοβουλίου».