Αθλητικά

ΝΒΑ: “πράσινο φως” για μεταγραφές πριν το τζάμπολ

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει το διασημότερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, αναμένεται να επαναρχίσει στις 31 Ιουλίου, με 22 ομάδες και τους διοργανωτές, να ασχολούνται με τις τελευταίες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν σ΄ αυτήν την καινοφανή περίοδο. Μία απ΄ αυτές, είναι όπως αποκαλύπτει το «ESPN», ότι οι ομάδες μπορούν να αποκτήσουν κάποιον παίκτη, προκειμένου ν΄ αντικαταστήσουν ένα τραυματία ή ασθενή, χωρίς να υπάρχει αριθμητικός περιορισμός.

Μοναδική και απαραίτητη προϋπόθεση, είναι θα πρέπει να είναι παίκτες που συμμετείχαν στη σεζόν του NBA, σε προπονητικό επίπεδο ή έπαιζαν στην G-League. Αντίθετα, δεν θα γίνει δεκτή μεταγραφή, που αφορά σε πρώην παίκτη του NBA, ο οποίος δεν είχε συμβόλαιο εφέτος, αλά και σε παίκτη που αγωνίζεται στο εξωτερικό.

Επίσης, σύμφωνα με το «ESPN», το NBA έχει αποφασίσει να επικυρώσει το ποσοστό των νικών για να οριστικοποιήσει την κατάταξη των ομάδων σε Ανατολή και Δύση. Πριν από τη σεζόν που σταμάτησε τον Μάρτιο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, οι ομάδες είχαν παίξει έναν διαφορετικό αριθμό αγώνων (σ.σ. μεταξύ 63 και 67 αγώνων από τους 82 που περιλαμβάνει η κανονική σεζόν). Οι ομάδες, θα έχουν ακόμη οκτώ αγώνες για να παίξουν από τα τέλη Ιουλίου, πριν από την έναρξη των πλέι οφ.

Στην ανατολική περιφέρεια, το Μιλγουόκι, το Τορόντο, η Βοστώνη, το Μαϊάμι, η Ιντιάνα και η Φιλαδέλφεια έχουν ήδη προκριθεί στα πλέι οφ, ενώ το Μπρούκλιν, το Ορλάντο και η Ουάσιγκτον ανταγωνίζονται για τις υπόλοιπες δύο θέσεις. Στην Δύση, οι δύο ομάδες από το Λος Άντζελες, οι Λέικερς και οι Κλίπερς, το Ντένβερ, η Γιούτα, η Οκλαχόμα Σίτι και το Χιούστον έχουν προκριθεί. Τα δύο τελευταία «εισιτήρια», διεκδικούν Ντάλας, Μέμφις, Πόρτλαντ, Νέα Ορλεάνη, Σακραμέντο, Σαν Αντόνιο και Φοίνιξ.