Κορονοϊός - Βρετανία: το lockdown θα έπρεπε να είχε επιβληθεί νωρίτερα

Η αποτυχία της Βρετανίας να επιβάλει νωρίτερα το lockdown για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορoνοϊού είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών ανθρώπινων ζωών, δήλωσε την Κυριακή ένας από τους επιστημονικούς συμβούλους της κυβέρνησης.

Η Βρετανία είναι μια από τις περισσότερο πληγείσες χώρες από την πανδημία με τον αριθμό των νεκρών από την COVID-19 να έχει ξεπεράσει τις 50.000, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Reuters αυτή την εβδομάδα που βασίστηκε σε επίσημες πηγές.

Επικριτές από ένα ευρύ φάσμα, περιλαμβανομένων των επαγγελματιών του τομέα υγείας, επιστημόνων και βουλευτών, υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση απέτυχε στη διαχείριση της επιδημίας με το να λάβει σημαντικά μέτρα με μεγάλη καθυστέρηση όπως το lockdown και η προστασία των οίκων ευγηρίας.

Παρά τις επιφυλάξεις κάποιων από τους επιστημονικούς της συμβούλους η κυβέρνηση βρίσκεται τώρα στο στάδιο της χαλάρωσης των μέτρων σε εθνικό επίπεδο, που έχουν προκαλέσει σφοδρό πλήγμα στην οικονομία από τις 23 Μαρτίου.

Ερωτηθείς στη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο BBC τί έχει μετανιώσει σε σχέση με την διαχείριση της επιδημίας, ο Τζον Έντμοντς, ένα μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας για Έκτακτες Ανάγκες της κυβέρνησης, απάντησε: «Θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει νωρίτερα στο lockdown».

«Τα δεδομένα τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας στις αρχές Μαρτίου και η αντίληψη που είχαμε της κατάστασης ήταν λιγοστά, επομένως θεωρώ ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να τραβούσαμε τη σκανδάλη σε εκείνο το στάδιο, αλλά μακάρι να το είχαμε κάνει...πιστεύω ότι αυτό προκάλεσε μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές».

Όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον Έντμοντς ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ απάντησε στο BBC: «Όχι. Νομίζω ότι πήραμε τις σωστές αποφάσεις τον σωστό χρόνο και υπάρχει ένα εύρος επιστημονικών απόψεων της ΕΣΟΕΑ και βασιστήκαμε σε αυτές».

Ο Έντμοντς της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, επανέλαβε επίσης παλαιότερή του προειδοποίηση ότι θα προτιμούσε να έβλεπε τον αριθμό των νέων κρουσμάτων, που υπολογίζονται σε περίπου 5.000 ημερησίως στην κοινότητα στην Αγγλία, να μειωνόταν περισσότερο προτού χαλάρωναν οι περιορισμοί: «Σαφώς και δεν έχει λήξει, υπάρχει τεράστιος δρόμος μπροστά μας».