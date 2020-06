Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: πτωτική τάση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Κανένας θάνατος από την πανδημία, σε Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία, τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ηνωμένο Βασίλειο από την COVID-19 αυξήθηκε κατά 77 και ανέρχεται σήμερα σε 40.542, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Σκωτία και η Βόρεια Ιρλανδία νωρίτερα σήμερα ανέφεραν ότι δεν σημειώθηκαν θάνατοι από την νόσο κατά το τελευταίο 24ωρο.

Περιλαμβανομένων των ύποπτων θανάτων από COVID-19, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τις 50.000, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Reuters που βασίστηκε σε επίσημα στοιχεία.