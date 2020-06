Υγεία - Περιβάλλον

Ρεκόρ κρουσμάτων κορoνοϊού στον Αραβικό Κόλπο

Ποια χώρα καταγράφει αρνητική πρωτιά ανάμεσα στα έξι κράτη που απαρτίζουν το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

O αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Σαουδική Αραβία ξεπέρασε τις 100.000 καθώς τις τελευταίες δέκα ημέρες σημειώνεται αύξηση.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανέφερε σήμερα 3.045 νέα κρούσματα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 101.914 και τον αριθμό των θανάτων σε 712.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ημερησίως ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 3.000. Η χώρα αυτή των 30 εκατομμυρίων κατοίκων κατέγραψε το πρώτο κρούσμα στις 2 Μαρτίου.

Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν τον Απρίλιο την εκτίμησή τους ότι ο ιός θα μόλυνε περίπου 10.000 με 200.000 ανθρώπους στη Σαουδική Αραβία. Στις 16 Μαΐου το βασίλειο έφθασε τα 50.000 κρούσματα.

Ο απολογισμός αυτός είναι ο υψηλότερος ανάμεσα στις έξι χώρες που απαρτίζουν το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου ( Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), οι οποίες έχουν καταγράψει συνολικά 272.625 κρούσματα και 1.406 θανάτους.

Τα κρούσματα του ιού στην περιοχή είχαν αρχικά αποδοθεί στις μετακινήσεις ταξιδιωτών. Αλλά, παρότι ελήφθησαν έγκαιρα τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορoνοϊού, οι χώρες του Κόλπου καταγράφουν εξάπλωση ανάμεσα στους χαμηλοεισοδηματίες μετανάστες εργάτες που ζουν σε κατάμεστους χώρους αναγκάζοντας έτσι τις αρχές να αυξήσουν τα τεστ.