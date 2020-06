Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 400000 οι νεκροί παγκοσμίως

Ποια χώρα παραμένει στην κορυφή της μακάβριας λίστας...

Οι νεκροί από τις πανδημία του κορονοϊού ξεπέρασαν την Κυριακή τους 400.000 σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Στυνολικά, μέχρι τις 17.30 σήμερα (ώρα Ελλάδας, είχαν αναφερθεί παγκοσμίως 400.052 θάνατοι από την ασθένεια Covid-19, εκ των οποίων σχεδόν οι μισοί στην Ευρώπη (183.428).

Οι ΗΠΑ, με 109.802 νεκρούς σε 1.920.061 κρούσματα παραμένει η χωρα που έχει πληγεί περισσότερο στον κόσμο. Ακολουθούν η Βρετανία (40.542 νεκροί, 286.194 κρούσματα), η Βραζιλία (35.930 νεκροί, 672.846 κρούσματα), η Ιταλία (33.846 νεκροί, 234.801 κρούσματα) και η Γαλλία (29.142 νεκροί, 190.631 κρούσματα).