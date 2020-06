Κόσμος

Την απόσυρση της Εθνοφρουράς από την Ουάσινγκτον διέταξε ο Τραμπ

"Όλα είναι υπό πλήρη έλεγχο", δηλώνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών..

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της Εθνοφρουράς θα αρχίσουν να αποσύρονται από την Ουάσινγκτον, σχεδόν μια εβδομάδα μετά την ανάπτυξή τους στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολλές ημέρες ειρηνικών διαδηλώσεων στην πόλη κατά της αστυνομικής βίας, που ξεκίνησαν μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά την βίαιη σύλληψή του από λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολις.

"Μόλις έδωσα εντολή στην Εθνοφρουρά μας για να ξεκινήσει την διαδικασία της απόσυρσης από την πόλη της Ουάσινγκτον τώρα που όλα είναι υπό τον πλήρη έλεγχο. Θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά μπορούν να επανέλθουν πολύ γρήγορα, αν αυτό χρειαστεί", έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. "Πολλοί λιγότεροι διαδηλωτές εμφανίστηκαν χθες το βράδυ από το αναμενόμενο", πρόσθεσε ο Τραμπ.