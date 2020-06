Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο δήμαρχος Χαλκηδόνας στον ΑΝΤ1 για την επίθεση Τούρκων χάκερς στην ιστοσελίδα του δήμου (βίντεο)

Ο Σ. Αναγνωστόπουλος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την επίθεση των Τούρκων και τις ενέργειες που έγιναν για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος.​​