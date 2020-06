Υγεία - Περιβάλλον

Κέλλης στον ΑΝΤ1: το άνοιγμα των συνόρων μπορεί να αναζωπυρώσει τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο διακεκριμένος καθηγητής του ΜΙΤ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας, αλλά και το πολυπόθητο εμβόλιο.​