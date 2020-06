Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση κρουσμάτων και νεκρών

«Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο συναγερμός έχει λήξει», προειδοποιεί ο Ντομένικο Αρκούρι…

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 234.998. Οι νεκροί έφτασαν τους 33.899. Παράλληλα, 165.837 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 234.801 και είχαν χάσει την ζωή τους 33.846 άνθρωποι ενώ 165.078 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 53 άνθρωποι και καταγράφηκαν 197 νέα κρούσματα. 759 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 287 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 4.864 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 30.111 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν πτώση: νόσησαν 73 λιγότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 19 λιγότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι μειώθηκαν κατά 538.

Tα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό ότι στην περιφέρεια Βένετο το τελευταίο εικοσιτετράωρο δεν καταγράφηκε κανένας νεκρός αλλά ούτε και νέα κρούσματα. Και στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, τόσο ο αριθμός των θανάτων, όσο και των νέων περιστατικών, παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Ντομένικο Αρκούρι, πάντως, ο Ιταλός επίτροπος αρμόδιος για την διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε ο κορονοϊός, δήλωσε ότι «δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο συναγερμός έχει λήξει, διότι αυτό θα συμβεί μόνον όταν ανακαλυφθεί το εμβόλιο και μπορέσει να παραχθεί σε ικανοποιητική ποσότητα».