Με ανατροπή πέρασε από τη Λάρισα ο Αστέρας

Νικηφόρο ξεκίνημα για τους Αρκάδες στα Play Out…

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Λάρισας στο «AEL FC Arena», ξεκινώντας νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στα Play Out. Με τη νίκη αυτή, έστω και προσωρινά, οι Αρκάδες προσπέρασαν τον Ατρόμητο στη μάχη για την κατάκτηση της έβδομης θέσης.

Σαφώς επηρεασμένοι από την τρίμηνη - και πλέον - διακοπή, οι παίκτες των δυο ομάδων μπήκαν μουδιασμένα στο ματς. Το μακρινό σουτ του Βινίσιους Σάντος Σίλβα στο 8' δεν ανησύχησε τον Νίκο Παπαδόπουλο ενώ τρία λεπτά αργότερα η προβολή του Βαγγέλη Μόρα έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Αστέρα. Στο ημίωρο, η ατομική ενέργεια του Ράντομιρ Μιλοσάβλιεβιτς και το διαγώνιο τελείωμά δε βρήκε στόχο, αλλά έξι λεπτά μετά ο Σέρβος μέσος εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή στην άμυνα των Αρκάδων κι από κοντά έκανε το 1-0! Ο Μιλοσάβλιεβιτς έφτασε, έτσι, τα τέσσερα γκολ φέτος απέναντι στον Αστέρα, μιας και είχε κάνει χατ-τρικ στο 3-0 των «βυσσινί» επί του Αστέρα στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος (1η Μαρτίου)!

Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, όμως, αντέδρασε. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Χερόνιμο Μπαράλες ανατράπηκε από τον Ματέο Μούζεκ, με τον Αργεντινό επιθετικό να μετατρέπει σε γκολ την εσχάτη των ποινών! Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 55', με τον Λουίς Φερνάντεθ να κάνει το 1-2 με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ! Ο Χουάν Μουνάφο στο 66' με ωραίο σουτ απείλησε εκ νέου την εστία των γηπεδούχων που πελαγοδρομούσαν. Ο Βινίσιους υποχρέωσε στο 73' τον Παπαδόπουλο σε δύσκολη επέμβαση ενώ το ίδιο συνέβη και στο φάουλ του Γκάμπριελ Τόρζε στο 88', με τους Αρκάδες να έχουν, ενδιάμεσα, δοκάρι σε προσπάθεια του Μπόρχα Φερνάντεζ αλλά εν τέλει να πανηγυρίζουν το «τρίποντο» στη θεσσαλική πόλη.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΡΙΣΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Κρίστινσον, Μιχαήλ Αλ., Μιλοσάβλιεβιτς, Τόρζε, Μούζεκ (70' Στελιάνο), Μόρας (36' Ζίζιτς), Σεσέροβιτς (70' Μπούστος), Μπέρτος, Πινάκας (58' Ασούμπρε), Αλί Γκαζάλ (58' Ηλιάδης), Βινίσιους.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Ματρικάρντι, Πασαλίδης, Τασουλής, Μουνάφο (84' Μπόρχα Φερνάντεζ), Βαλιέντε, Μαρκ Φερνάντεζ (61' Σίτο), Ντέλετιτς (62' Ριέρα), Λουίς Φερνάντεθ (69' Ρίτζις), Μπαράλες (84' Χαουρέγκι).