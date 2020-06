Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: οι Πειραιώτες άλωσαν την Τούμπα

Ο Ολυμπιακός πήρε τους 3 βαθμούς στο ντέρμπι με τον «Δικέφαλο του Βορά» και αγκάλιασε τον τίτλο του πρωταθλητή.

Μεγάλη νίκη σημείωσε ο Ολυμπιακός σήμερα το απόγευμα στην άδεια Τούμπα, επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΟΚ και βάζοντας βάσεις τίτλου από την πρεμιέρα των πλέι-οφ της Super League.

Από πολύ νωρίς το ντέρμπι πήρε φωτιά. Ο Ολυμπιακός πέτυχε γκολ στο 7' με τον Ελ Αραμπί, αλλά η φάση, που ήταν αρκετά περιπετειώδης, πέρασε από 4λεπτο έλεγχο VAR και τελικά να ακυρώθηκε ως οφ-σάιντ... Στην φάση του ακυρωθέντος γκολ η μπάλα αρχικά πέρασε από όλους, στα καρέ του ΠΑΟΚ με τον Καμαρά να σεντράρει, τον Σεμέδο να κάνει την κεφαλιά, τον Πασχαλάκη να επιχειρεί να μπλοκάρει και τον Ελ Αραμπί να τη στέλνει στα δίχτυα.

Στο πρώτο 20λεπτο ο Ολυμπιακός φάνηκε πιο αποφασιστικός και επικίνδυνες. Ο ΠΑΟΚ έδειχνε πρόθεση επιθετικής πρωτοβουλίας αλλά χωρίς να μπορεί να βρει διαδρόμους. Στο 23' ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα. Από λάθος του Βιειρίνια ο Βαλμπουενά, πήρε την κατοχή της μπάλας έκανε ωραία ζυγισμένη σέντρα και ο Ελ Αραμπί, με σουτ από καλή θέση παραβίασε την εστία του Πασχαλάκη για να γίνει έτσι το 0-1...

Στο 29' ο Πασχαλάκης έδιωξε σε κόρνερ επικίνδυνο μακρυνό σουτ του Μασούρα με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ «αιχμάλωτο» αγωνιστικά, χωρίς επιθέσεις και με περιορισμένη ανάπτυξη. Οι φιλοξενούμενοι πάντα σε επιθετικό ρυθμό, πλησίασαν κοντά σε δεύτερο γκολ στο 35' με τον Μπουχαλάκη το σουτ του οποίου βρήκε το σώμα του Βαρέλα και απομακρύνθηκε.

Ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μέρους έδειξε διάθεση αφύπνισης. Η πρώτη αξιόλογη φάση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 43' από τακουνάκι του Ακπομ, μετά από σέντρα του Καντουρί. Δυο λεπτά αργότερα καλοχτυπημένο φάουλ του Βιεϊρίνια , μπλόκαρε ο Σα ο οποίος στο 45' +1' δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα χωρίς όμως ο ΠΑΟΚ να αξιοποιήσει την στιγμιαία ευκαιρία.

Με πρωταγωνιστή τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και τον ΠΑΟΚ απλά να δείχνει προθέσεις ανασύνταξης στο τελευταίο δεκάλεπτο του 45λέπτου.Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε θετικότερα και με μεγαλύτερο πάθος. Στο 54' ο Βιεϊρίνια είχε έμπνευση να σουτάρει από μακριά βλέποντας τον Σα εκτός εστίας, η σκέψη του όμως δεν είχε επιθυμητό γι αυτόν αποτέλεσμα αφού η μπάλα πέρασε πάνω από την ανυπεράσπιστη εστία του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έχασε αρκετό από το πείσμα των δυο αντιπάλων, με τον Ολυμπιακό να περιορίζεται στην διαφύλαξη του 0-1 και τον ΠΑΟΚ να επιτίθεται χωρίς αποτελεσματικότητα. ετά το τέλος της αναμέτρησης οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμασαν τους παίκτες της ομάδας τους έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Βαρέλα, Τσιμίκας, Ραντζέλοβιτς, Σα. ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος (74΄ Ροντρίγκο), Βαρέλα, Μιχάι, Βιεϊρίνια, Μίσιτς, Μαουρίσιο (74΄Εσίτι), Λημνιός, Καντουρί (68΄Σφιντέρσκι), Μπίσεσβαρ (68΄Πέλκας), Ακπόμ (74΄Τζόλης).

Ολυμπιακός: Σα, Ομάρ, Σεμέδο, Μπα (75' Σισέ), Τσιμίκας, Γκιγιέρμε, Καμαρά (84' Γκασπάρ), Μπουχαλάκης, Μασούρας (72' Ραντζέλοβιτς), Βαλμπουενά (83΄Φορτούνης) και Ελ Αραμπί (84΄ Χασάν)

.