Κοινωνία

Έκρηξη σε διαμέρισμα στου Γκύζη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραυματίστηκε ο ένοικος του διαμερίσματος. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο...

Ένας 32χρονος άνδρας τραυματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής από έκρηξη που σημειώθηκε στο διαμέρισμα που διαμένει στην περιοχή του Γκύζη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που ο νεαρός άνδρας περιεργαζόταν κάποια βεγγαλικά που είχε στην κατοχή του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα δάχτυλα.

Αμέσως μετά διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.