Κόσμος

Νέα Υόρκη: άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Η ζωή επανέρχεται στο «Μεγάλο Μήλο», που εκτός από την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας λόγω των επεισοδίων, από αύριο θα δει και τα μέτρα για τον κορονοϊό να χαλαρώνουν.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο ήρε σήμερα την απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες που είχε επιβληθεί στην πόλη εδώ και μία εβδομάδα με αφορμή τις ταραχές στο περιθώριο των αντιρατσιστικών διαδηλώσεων.

«Χθες και την περασμένη νύχτα είδαμε την πόλη μας στα καλύτερά της», έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί αίρεται, με άμεση ισχύ.

Από αύριο Δευτέρα η οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ θα μπει στη Φάση 1 της επανεκκίνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων της που είχαν διακοπεί λόγω της πανδημίας. Θα επιτραπεί έτσι να επαναλειτουργήσουν τα εργοστάσια και ο κλάδος των κατασκευών. Τα καταστήματα του λιανεμπορίου θα ανοίξουν, αλλά υπό όρους.

Στις 2 Ιουνίου ο Δημοκρατικός δήμαρχος είχε ανακοινώσει ότι παρατείνεται μέχρι και σήμερα, 7 του μηνός, η απαγόρευση κυκλοφορίας αφού πολλά καταστήματα ειδών πολυτελείας στο Μανχάταν λεηλατήθηκαν και βανδαλίστηκαν από διαδηλωτές.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν ειρηνικά. Το Σάββατο οι συγκεντρωμένοι αψήφησαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας αλλά η αστυνομία δεν επενέβη, σε αντίθεση με τις προηγούμενες νύχτες.