Οικονομία

ΑΑΔΕ: Δεκαέξι φορολογικές παραβάσεις σε δύο μπαρ

"Έφοδος" στα μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου…

Δεκαέξι φορολογικές παραβάσεις σε δύο μπαρ στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου καταγράφηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) για την καλοκαιρινή περίοδο.

Πρόκειται για τις πρώτες φορολογικές παραβάσεις που εντόπισε η ΑΑΔΕ στο πλαίσο των θερινών ελέγχων στην αγορά που είναι στοχευμένοι με βάση το risk analysis της Αρχής.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν αρμόδιες αρχές, οι χημικοί, που συμμετείχαν στον έλεγχο, πήραν δείγματα από τα αλκοολούχα ποτά, ώστε να ελέγξουν την ποιότητά τους μέσω του συστήματος Lotify.