Στο “μικροσκόπιο” του ΟΗΕ λεηλασίες και αντίποινα στη Λιβύη

Τα Ηνωμένα Έθνη εξετάζουν τις αναφορές για λεηλασίες και καταστροφές ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε δύο πόλεις έξω από την Τρίπολη τις οποίες ανακατέλαβαν οι δυνάμεις που πρόσκεινται στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής συμφωνίας (GNA), ανέφερε σήμερα ο ΟΗΕ.

Οι δυνάμεις της GNA, που στηρίζονται από την Τουρκία, ανακατέλαβαν την Πέμπτη την Ταρχούνα, η οποία ήταν υπό τον έλεγχο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Μετά την αποχώρηση των δυνάμεων του Χάφταρ –ο οποίος στηρίζεται από την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Ρωσία– αναρτήθηκαν βίντεο στο διαδίκτυο που υποτίθεται ότι δείχνουν λεηλασίες καταστημάτων και πυρπόληση σπιτιών τα οποία ανήκουν σε οικογένειες που συνδέονται με τον LNA και τους τοπικούς υποστηρικτές του.

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL) ανέφερε ότι περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες από την Ταρχούνα και τη νότια Τρίπολη.

«Οι αναφορές για τον εντοπισμό ενός αριθμού πτωμάτων στο νοσοκομείο της Ταρχούνα είναι βαθύτατα ανησυχητικές», πρόσθεσε η UNSMIL, χωρίς να επιρρίψει ευθύνες σε καμία πλευρά. «Λάβαμε επίσης πολυάριθμες αναφορές για λεηλασίες και καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας στην Ταρχούνα και την Αλασάμπαα, που σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι είναι εκδικητικές ενέργειες οι οποίες υπάρχει κίνδυνος να ξεφτίσουν ακόμη περισσότερο τον κοινωνικό ιστό στη Λιβύη», προστίθεται στο κείμενο αυτό.

Η Αλασάμπαα είναι μια άλλη πόλη στα νότια της Τρίπολης που έχει αλλάξει χέρια πολλές φορές και την οποία κατέλαβε πρόσφατα η GNA.

«Η GNA θα πρέπει να λάβει κατεπειγόντως μέτρα για να σταματήσει τα εκδικητικά εγκλήματα στην Ταρχούνα», είπε η Χάνα Σάλαχ, ερευνήτρια στην οργάνωση Human Rights Watch.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της αναγνωρισμένης κυβέρνησης έστειλε στο πρακτορείο Reuters μια ανακοίνωση με την οποία προειδοποιούνται οι δυνάμεις της ότι θα τιμωρηθούν για τυχόν αντίποινα στις περιοχές που ανακαταλαμβάνονται.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της GNA από την πλευρά του είπε ότι οι δυνάμεις που μπήκαν στην Ταρχούνα ανακάλυψαν περισσότερα από 100 πτώματα σε ένα νεκροτομείο.