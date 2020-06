Υγεία - Περιβάλλον

Forbes: οι 100 πιο ασφαλείς χώρες από τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Deep Knowledge Group

Η Ελβετία είναι η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο αυτήν την στιγμή όσον αφορά στον κορωνοϊό, με το Νότιο Σουδάν να είναι η πιο επικίνδυνη και την Ελλάδα να βρίσκεται σε σχετικά υψηλή θέση, στην 34η, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Deep Knowledge Group. Ένα κονσόρτσιουμ επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που ανήκει στην Deep Knowledge Ventures, μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2014 στο Χονγκ Κονγκ. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Forbes.

Η μελέτη βασίστηκε σε 130 ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους και σε περισσότερα από 11.400 δεδομένα για διάφορες κατηγορίες, όπως, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματικότητα που είχαν τα «lockdown», η ανίχνευση των κρουσμάτων κορονοϊού, η ετοιμότητα των συστημάτων Υγείας και οι χειρισμοί της εκάστοτε κυβέρνησης. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 34η θέση της λίστας με τις πιο ασφαλείς χώρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην 58η, ακριβώς πίσω από τη Ρουμανία και δύο θέσεις μπροστά από τη Ρωσία.

Το Deep Knowledge Group συγκέντρωσε και ανέλυσε τα στοιχεία για τον κορωνοϊό από 200 χώρες και δημιούργησε ένα σύστημα κατάταξης. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έκθεσης, όπως αναφέρει το Forbes, είναι ότι υπήρξε σημαντική αλλαγή στην κατάταξη ασφαλείας κατά τους μήνες της πανδημίας.

Στην αρχή της πανδημίας θεωρήθηκαν πιο ασφαλείς οι χώρες που μπορούσαν να αντιδράσουν γρήγορα σε κρίσεις και είχαν υψηλά επίπεδα ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τώρα, πιο ασφαλείς είναι οι χώρες με ανθεκτικές οικονομίες, οι οποίες και κατατάσσονται υψηλότερα.

Αυτές είναι οι 100 πιο ασφαλείς χώρες για τον κορονοϊό:

Ελβετία

Γερμανία

Ισραήλ

Σιγκαπούρη

Ιαπωνία

Αυστρία

Κίνα

Αυστραλία

Νέα Ζηλανδία

Νότια Κορέα

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Καναδάς

Χονγκ Κονγκ

Νορβηγία

Δανία

Ταϊβάν

Σαουδική Αραβία

Ουγγαρία

Ολλανδία

Βιετνάμ

Κουβέιτ

Ισλανδία

Μπαχρέιν

Φινλανδία

Λουξεμβούργο

Κατάρ

Λιχτενστάιν

Πολωνία

Λιθουανία

Μαλαισία

Λετονία

Σλοβενία

Ομάν

Ελλάδα

Εσθονία

Κροατία

Τουρκία

Ιρλανδία

Γεωργία

Κύπρος

Χιλή

Μαυροβούνιο

Τσεχία

Μάλτα

Ισπανία

Πορτογαλία

Ταϊλάνδη

Βουλγαρία

Γροιλανδία

Μεξικό

Ουρουγουάη

Βατικανό

Ιταλία

Σερβία

Φιλιππίνες

Ινδία

Ρουμανία

ΗΠΑ

Σλοβακία

Γαλλία

Ρωσία

Αργεντινή

Λευκορωσία

Μονακό

Σουηδία

Ουκρανία

Γιβραλτάρ

Ηνωμένο Βασίλειο

Νότια Αφρική

Σαν Μαρίνο

Καζακστάν

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Ιράν

Εκουαδόρ

Αζερμπαϊτζάν

Μογγολία

Λίβανος

Βέλγιο

Ανδόρα

Νησιά Κέιμαν

Αρμενία

Μολδαβία

Μιανμάρ

Μπαγκλαντές

Σρι Λάνκα

Αίγυπτος

Τυνησία

Αλβανία

Ιορδανία

Παναμάς

Βραζιλία

Μαρόκο

Αλγερία

Ονδούρα

Παραγουάη

Περού

Ινδονησία

Καμπότζη

Λάος

Μπαχάμες

Όπως αναφέρει η μελέτη, «η Ελβετία και η Γερμανία βρίσκονται στην 1η και στη 2η θέση αυτής της λίστας εξαιτίας της αντοχής των οικονομιών τους και λόγω των προσεκτικών τρόπων με τους οποίους επιχειρούν να χαλαρώσουν τα lockdowns και τους περιορισμούς