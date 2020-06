Αθλητικά

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: μοιρασιά στο ΟΑΚΑ

Δεν ανέδειξε νικητή το αθηναϊκό ντέρμπι, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, στην πρεμιέρα των play off της Super League. Η Ένωση έχασε την ευκαιρία να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ στη μάχη της δεύτερης θέσης, καθώς οι δύο «Δικέφαλοι» είναι ισόβαθμοι. Σ΄αυτό το πρώτο ματς των δύο ομάδων μετά από τρεις μήνες διακοπής λόγω κορονοϊού, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών στο ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με τον Μακέντα στο 65΄, ενώ η τυπικά γηπεδούχος ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Λιβάγια στο 75΄.

Το σύστημα με τον Μάνταλο σε ρόλο «false 9» και τον Λιβάγια αριστερά που τελικά επέλεξε ο Καρέρα στο αρχικό σχήμα, στέρησε από την ΑΕΚ ένα ολόκληρο ημίχρονο. Οι Ολιβέιρα, Αραούχο έβλεπαν από τον πάγκο την ομάδα τους να παίζει χωρίς φορ και να μην δημιουργεί επικίνδυνες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε –όπως και η ΑΕΚ- σε 4-3-3 αλλά με ενισχυμένο κέντρο καθώς ο Γιόχανσον είχε όλη τη δεξιά πλευρά, με τον Αγιούμπ να συγκλίνει συχνά.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, ακυρώθηκε γκολ του Μακέντα με χρήση VAR για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Όμως στο 65΄ ο Ιταλός στέφθηκε σκόρερ, όταν ο Νάτζ «άδειασε» τους Σβάρνα, Βράνιες και πέρασε καταπληκτική ασίστ. Ο Καρέρα άλλαξε αμέσως σχηματισμό (το είχε αποφασίσει πριν από το γκολ) με τον Ολιβέιρα αντί του Σιμόες και επιστροφή στο πολύ πιο ορθολογικό 4-2-3-1, όμως η ΑΕΚ είχε ήδη «σπαταλήσει» ενάμιση ημίχρονο...

Ωστόσο, ο αντίκτυπος ήταν άμεσος. Στο 76΄ ο Ολιβέιρα πέρασε τη μπάλα στον Λιβάγια και ο Κροάτης με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε. Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ τα έπαιξε «όλα για όλα» με την είσοδο του Αραούχο, αλλά ήταν πλέον αργά και ο Αργεντινός δεν πρόλαβε να γίνει απειλητικός.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Λόπες, Σιμόες – Κουρμπέλης, Ινσούα

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Μπάρκας, Μπακάκης, Βράνιες, Σβάρνας, Λόπες, Σιμόες (66΄ Ολιβέιρα), Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Βέρντε (75΄ Κλωναρίδης), Μάνταλος (87΄ Αραούχο), Λιβάγια.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Δώνης): Διούδης, Γιόχανσον, Κολοβέτσιος, Σένκεφελντ, Ινσούα, Κουρμπέλης, Δώνης (77΄ Μπουζούκης), Αγιούμπ (60΄ Νάτζ), Ζαχίντ (66΄ Ανουάρ), Χατζηγιοβάνης (77΄ Χατζηθεοδωρίδης), Μακέντα.