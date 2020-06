Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύνοδος Σελήνης- Πλούτωνα δημιουργεί πάθη και έντονα συναισθήματα.

Δευτέρα 8 Ιουνίου σήμερα και καλή εβδομάδα σε όλους! Η νέα εβδομάδα προφανώς και θα είναι πιο ήρεμη από την άποψη των αστρολογικών ειδήσεων, αφού όπως και να το κάνουμε δεν έχει έκλειψη. Η Σελήνη σήμερα ολοκληρώνει την πορεία της στον Αιγόκερω και μας κάνει περισσότερο “προβλεπέ”... Απαιτεί δηλαδή να κινηθούμε εντός συγκεκριμένων πλαισίων και κανόνων, γιατί στο τέλος δε θα κριθούν οι προθέσεις μας, αλλά τα αποτελέσματα. Η πιο σημαντική όψη που θα κάνει είναι η σύνοδος της με τον Πλούτωνα το απόγευμα, η οποία δημιουργεί πάθη, έντονα συναισθήματα γενικότερα και φυσικά...τα ανάλογα συναισθηματικά ξεσπάσματα. Ας προσπαθήσουμε όμως να συγκρατήσουμε τα νεύρα μας και να καταπιέσουμε το ταπεραμέντο μας, γιατί τα εγκεφαλικά καραδοκούν και μαζί τους και κάποιες ζημιές που μπορεί να τις πληρώσουμε αδρά…

ΚΡΙΟΣ: Με τη βδομάδα να ξεκινά με τη Σελήνη στον Αιγόκερω καλείσαι να συγκρατήσεις κάπως τον παρορμητισμό σου και να λειτουργήσεις όσο το δυνατόν πιο συγκρατημένα και οργανωτικά.

ΤΑΥΡΟΣ: Η εβδομάδα ξεκινάει με αρκετά εποικοδομητικό τρόπο με τη Σελήνη στον Αιγόκερω να σε βοηθάει να διαχειριστείς με αποτελεσματικό τρόπο επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται σε έναν τομέα που αφορά κάποια οικονομικά ζητήματα, είτε δικά σου είτε άλλων, όπως για παράδειγμα του συντρόφου σου ή της εταιρείας στην οποία εργάζεσαι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Σήμερα, οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή σου είναι σε προτεραιότητα! Έτσι κάτι που προβληματίζει κάποιο δικό σου πρόσωπο θα σε απασχολήσει λίγο περισσότερο σήμερα.

ΛΕΩΝ: Απαιτητικά ξεκινάει η νέα εβδομάδα, αφού εκτός από το μεγάλο όγκο υποχρεώσεων που καλείσαι να διαχειριστείς ενδεχομένως να σε απασχολήσουν και κάποια θέματα υγείας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θετικά ξεκινάει για εσένα αυτή η εβδομάδα που μπορείς να βγάλεις μεγαλύτερο όγκο δουλειάς και να κάνεις με ευκολία πράγματα που συνήθως σε δυσκολεύουν.

ΖΥΓΟΣ: Σήμερα, ειδικά από το απόγευμα και μετά, νιώθεις σαν κάποιοι να έχουν βρει τα κουμπιά σου, εκείνα που μόλις τα πατήσουν μπορείς πολύ εύκολα να βγεις από τα ρούχα σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σημερινή μέρα φαίνεται να έχει πολλές συζητήσεις, πολλές μετακινήσεις, ενώ θέλει και μία παραπάνω προσοχή σε κάποιες αντιπαραθέσεις που μπορεί να προκύψουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα οικονομικά είναι αυτά που σήμερα μπορεί να σε αγχώσουν ή να προκύψει μία κόντρα στο επαγγελματικό σου περιβάλλον. Καλό θα είναι γενικότερα να μη δώσεις δικαιώματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η Σελήνη στο ζώδιό σου σήμερα σε κάνει να νοιώθεις πιο ευαίσθητος ή πιο ευάλωτος. Ακόμα κι αν δεν μπορείς να εκφραστείς είναι σημαντικό να είσαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Σελήνη στον Αιγόκερω είναι ένας παράγοντας που δε σε βοηθάει και πολύ είτε γιατί βαραίνει την ενέργειά σου είτε επειδή δημιουργεί πιέσεις σε ψυχολογικό επίπεδο.

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή μέρα σε βοηθά να έρθεις σε επαφή με φίλους, με συνεργάτες, αλλά και να κλείσεις εκκρεμότητες που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία υλοποίησης κάποιων σχεδίων σου.

Πηγή: astrologos.gr