Κόσμος

Κορονοϊός - ΗΠΑ: έσπασαν νέο “φράγμα” οι θάνατοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες οι νεκροί από την επιδημία, το προηγούμενο 24ώρο στην χώρα, που έχει περίπου το 1/3 των παγκόσμιων κρουσμάτων.

Άλλοι 691 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ως το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού έφθασε έτσι τους 110.482 στις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφεί 1.938.842 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό στον κόσμο σε απόλυτες τιμές. Αντίθετα, κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό, πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνούν τις ΗΠΑ ως προς τους δείκτες των θανάτων, ανάμεσά τους η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία.

Στην κορύφωση της πανδημίας, στα μέσα Απριλίου, στις ΗΠΑ καταγράφονταν γύρω στους 3.000 θανάτους καθημερινά. Πλέον, οι αριθμοί κυμαίνονται περί τους 1.000 θανάτους και τα 20.000 κρούσματα μόλυνσης σε ημερήσια βάση.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ έχουν «ουσιαστικά ξεπεράσει» την κρίση και κάλεσε εκ νέου τους κυβερνήτες να χαλαρώσουν τους περιορισμούς που επέβαλαν στις πολιτείες τους στην προσπάθειά τους να επιβραδύνουν την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

Όμως ειδικοί και επαγγελματίες της υγείας ανησυχούν εξαιτίας των μαζικών διαδηλώσεων που γίνονται εδώ και πάνω από μία εβδομάδα απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βαρβαρότητα και τον ρατσισμό στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Προειδοποιούν ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση των κρουσμάτων μόλυνσης τις προσεχείς εβδομάδες.