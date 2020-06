Κοινωνία

Σαν σήμερα: δολοφονία Σόντερς από την “17 Νοέμβρη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τελευταίο θύμα της οργάνωσης εκτελέστηκε το πρωινό της 8ης Ιουνίου.

Σαν σήμερα, στις 8 Ιουνίου του 2000, ο Βρετανός στρατιωτικός ακόλουθος, Στίβεν Σόντερς, έπεσε νεκρός. Ήταν το τελευταίο θύμα της 17 Νοέμβρη.

Πρωινές ώρες της ημέρας εκείνης, η οργάνωση, έκανε την επανεμφάνισή της στην περιοχή του Ψυχικού, έπειτα από ένα χρόνο απουσίας, ρίχνοντας τέσσερις σφαίρες και τραυματίζοντας θανάσιμα τον Βρετανό.

Τα δύο μέλη της οργάνωσης επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και πυροβόλησαν με 45άρι όπλο και με G3, από κοντινή απόσταση το λευκό Rover, στο οποίο βρισκόταν ο Σόντερς, πλήττοντάς τον στην κοιλιακή χώρα και στα άνω άκρα. Ο Βρετανός δεν πέθανε ακαριαία. Μετά την επίθεση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και χειρουργήθηκε, χωρίς όμως να καταφέρει να επιβιώσει.

Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης, τονίζοντας ότι προχώρησε στο χτύπημα, αυτό, λόγω του ρόλου του βρετανού στρατιωτικού στο Κόσοβο, καθώς και λόγω της αγγλικής πολιτικής κατά την «επέμβαση» του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία το 1999.

Τον Δεκέμβρη του ίδιου έτους, η οργάνωση ξεκαθάρισε με νέα προκήρυξή της ότι στην περίπτωση του Σόντερς δεν είχε δολοφονήσει λάθος άτομο, παρά τη σχετική φημολογία, ενώ διέψευσε επίσης το σενάριο περί «πληρωμένων εκτελεστών» στις επιθέσεις της.

Η δολοφονική επίθεση κατά του βρετανού στρατιωτικού ακολούθου δεν θα μπορούσε να μην κεντρίσει το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ, τα οποία δεν ήθελαν και... πολύ να επιτεθούν στη χώρα μας για ζητήματα ασφαλείας, ενόψει και των Ολυμπιακών αγώνων του 2004.

Η σύζυγος του Στίβεν Σόντερς, Χέδερ, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη συμπαράστασή του, αφήνοντας αιχμές όμως κατά του ΥΠΕΞ της χώρας της, διότι θεώρησε ότι ο σύζυγός της αποτελούσε στόχο και παρ' όλα αυτά δεν προστατεύθηκε επαρκώς. Παράλληλα, ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος και ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης συναντήθηκαν με την κ. Σόντερς, υποσχόμενοι ότι οι δράστες θα συλληφθούν, γεγονός που συνέβη δύο χρόνια αργότερα.