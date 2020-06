Κόσμος

Ο κορονοϊός “σαρώνει” την Βραζιλία

Τετραψήφιος ο αριθμός των νεκρών στην χώρα το προηγούμενο 24ώρο. Δεν δίνει λεπτομερή στοιχεία η η Κυβέρνηση.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ανέρχονται συνολικά σε 37.312 και τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 έχουν φθάσει τα 685.427.

Αντίθετα με την προηγουμένη, η κυβέρνηση της Βραζιλίας έδωσε στη δημοσιότητα μόνο σύνολα, όχι ημερήσιους απολογισμούς θανάτων και κρουσμάτων.

Το Σάββατο η χώρα της Λατινικής Αμερικής κατέγραφε 35.930 θανάτους επί συνόλου 672.846 κρουσμάτων μόλυνσης.