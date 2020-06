Οικονομία

Συντάξεις Ιουλίου: πότε πληρώνει κάθε Ταμείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων, ανά ασφαλιστικό φορέα.

Από την Πέμπτη 25 Ιουνίου (με ανοικτή την ημερομηνία της 22ας Ιουνίου), ξεκινά η καταβολή των συντάξεων του Ιουλίου 2020. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020.

Αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ έχει φέρει ο Νόμος 4611/2019 που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Oι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 (αν εφαρμοστεί η πληρωμή με ΑΜΚΑ, όπως τον προηγούμενο μήνα, οι επικρατέστερες ημερομηνίες για τις συντάξεις ΙΚΑ είναι: Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020-Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9 και Τρίτη 23 Ιουνίου 2020-Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8)

Για τα υπόλοιπα Ταμεία οι συντάξεις του Ιουλίου 2020 θα πληρωθούν ως εξής:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 20 Ιουνίου 2020

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020