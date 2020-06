Παράξενα

Μέλος των “Pyramidos” τραγουδά το παραδοσιακό “Τίνος είναι η κούπα” (βίντεο)

Ο Ιάπωνας καλλιτέχνης “ξαναχτυπά”, ερμηνεύοντας ένα κρητικό τραγούδι.

Ιάπωνας καλλιτέχνης διασκεύασε το γνωστό κρητικό τραγούδι "Τίνος είναι η κούπα".

Η διασκευή μάλιστα, του Ιάπωνα "Rodehini" έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει προκαλέσει πολύ θετικά σχόλια!

Ερμήνευσε δε το τραγούδι με διάφορα μουσικά όργανα.

Ο "Rodehini" είναι μέλος του συγκροτήματος "Pyramidos" που έχει ξανακάνει διασκευές γνωστών Ελληνικών τραγουδιών.

Το τραγούδι "Τίνος είναι η κούπα" είναι γνωστό κρητικό παραδοσιακό τραγούδι που έχει ερμηνευτεί κατά καιρούς από γνωστούς καλλιτέχνες, Κρήτες και μη, όπως ο Αντώνης Μαρτσάκης και η Μελίνα Ασλανίδου.