ΗΠΑ: Οδηγός έριξε αυτοκίνητο σε πλήθος διαδηλωτών και πυροβόλησε εναντίον τους (βίντεο)

Πανικός στο Σιάτλ από άνδρα που έπεσε πάνω σε πλήθος με το αυτοκίνητό του λαο στην συνέχεια έβγαλε όπλο.

Πανικός επικράτησε στο Σιάτλ όταν ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος διαδηλωτών με τον οδηγό μάλιστα να πυροβολεί έναν από τους διαδηλωτές.

Στην συνέχεια ο δράστης άφησε το όχημά του για να χαθεί μέσα στο πλήθος, ωστόσο τον συνέλαβε η η αστυνομία λίγη ώρα αργότερα.



Ο δράστης πέρασε μέσα από το πλήθος που διαδήλωνε για τη δολοφονία του George Floyd στην περιοχή του Καπιτωλίου του Σιάτλ.

Το βίντεο του περιστατικού δείχνει ότι ο άντρας οδηγούσε με ταχύτητα στο πλήθος.Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να τον στριμώξουν όταν έφτασε μέχρι το οδόφραγμα της Αστυνομίας και περικύκλωσαν το αυτοκίνητό του, χτυπώντας το και τότε ο δράστης πυροβόλησε έναν εξ αυτών.

Στη συνέχεια φαίνεται να βγαίνει από το όχημα και να απειλεί τους διαδηλωτές με το όπλο του για να ανοίξει ο δρόμος και να χαθεί στο πλήθος. Ο άνδρας παραδόθηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη από την Αστυνομία.



Το Πυροσβεστικό Τμήμα του Σιάτλ ανέφερε ότι ένα άτομο πυροβολήθηκε στη διασταύρωση της λεωφόρου 11th και της Pine St, όπου το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής. Ο τραυματίας είναι ένας 27χρονος, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, καθώς το τραύμα του ήταν επιφανειακό.

A man has been arrested after driving a car into a crowd of police brutality protesters in #Seattlehttps://t.co/5adJBUXHcK pic.twitter.com/rm08pW2rj0 — RT (@RT_com) June 8, 2020

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye — SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020