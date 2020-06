Κοινωνία

Παναγοπούλου στον ΑΝΤ1: το μωρό της Δώρας έχει καταλάβει την απουσία της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν αναμονή της νεκροτομής στην σορό της άτυχης λεχώνας είναι η οικογένεια της, περιμένοντας απαντήσεις για τον χαμό της, λίγες ώρες μετά τον τοκετό.