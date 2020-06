Αθλητικά

Κορονοϊός - F1: οι αναπληρωματικοί οδηγοί στο προσκήνιο

Στην πρώτη γραμμή ετοιμάζονται να βρεθούν πολλοί από τους "δεύτερους" πιλότους, λόγω της πανδημίας.

Η Φόρμουλα Ένα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή στη... δράση, καθώς η «αυλαία» της νέας σεζόν ανοίγει στο Σπίλμπεργκ της Αυστρίας, όπου στις 5 και 12 Ιουλίου θα διεξαχθούν στην πίστα Red Bull Ring τα πρώτα δύο γκραν πρι για το 2020. Η... επανεκκίνηση θα γίνει πολύ προσεκτικά και με κανόνες ασφαλείας, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19). Οι ομάδες έχουν από καιρό ανακοινώσει τους οδηγούς αγώνων τους, ωστόσο στην εποχή της COVID-19 αποκτά πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα ο ρόλος των αναπληρωματικών οδηγών, καθώς ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Φόρμουλα Ένα, Τσέις Κάρεϊ, δήλωσε πριν από λίγο καιρό ότι δεν θα αναβληθεί κάποιος αγώνας, εφόσον ένας «πιλότος» βρεθεί θετικός στον κορονοϊό. Και αυτό γιατί, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «εάν ένας οδηγός έχει προσβληθεί, οι αναπληρωματικοί οδηγοί είναι διαθέσιμοι»

Κάποιες ομάδες έχουν ήδη ορίσει τους αναπληρωματικούς οδηγούς τους, κάποιες άλλες μπορούν να καλέσουν κάποιον «πιλότο» από μια «αδελφή» ομάδα, ενώ υπάρχουν κι εκείνες που έχουν προχωρήσει σε μια λιγότερο επίσημη συμφωνία να «δανειστούν» έναν οδηγό από αλλού. Επίσης, υπάρχουν και κάποιοι «πιλότοι» που είναι ελεύθεροι και διαθέτουν πρόσφατη εμπειρία από αγώνες Φόρμουλα Ένα, όπως είναι ο Ισπανός δις παγκόσμιος πρωταθλητής, Φερνάντο Αλόνσο, και ο Γερμανός Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρουσιάζει τους αναπληρωματικούς οδηγούς των ομάδων της Φόρμουλα Ένα για το 2020:

Mercedes: Ο Βέλγος Στόφελ Βάντουρν, που «τρέχει» με την ομάδα στη Formula E και ο οποίος μετείχε για τελευταία φορά στη Φόρμουλα Ένα με τη McLaren το 2018, ανακοινώθηκε επίσημα μέσα στο 2020 ως αναπληρωματικός οδηγός. Η Mercedes μπορεί να καλέσει και τον Εστέμπαν Γκουτιέρες, ο οποίος έχει καθήκοντα οδηγού στον προσομοιωτή, ενώ η τελευταία σεζόν του στη Φόρμουλα Ένα ήταν το 2016 με τη Haas. Όμως, από τη στιγμή που ο Μεξικανός δεν έχει την αποκαλούμενη "superlicense" για περισσότερα από τρία χρόνια, θα πρέπει να συμπληρώσει 300 χιλιόμετρα οδηγώντας μονοθέσιο Φόρμουλα Ένα, προτού του επιτραπεί να «τρέξει» ξανά στο πρωτάθλημα.

Ferrari: Ο οδηγός της Alfa Romeo, Αντόνιο Τζιοβινάτσι, είναι ο επίσημος αναπληρωματικός οδηγός της Ferrari και ο Ιταλός θα «τρέξει» με τη «σκουντερία», εάν χρειαστεί. Η ομάδα διαθέτει στο... ρόστερ των οδηγών που έχουν καθήκοντα στον προσομοιωτή και τον Πασκάλ Βερλάιν. Ο Γερμανός αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη Φόρμουλα Ένα με τη Sauber (σ.σ. νυν Alfa Romeo) το 2017.

Red Bull/AlphaTauri: Ο Σέρτζιο Σέτε Κάμαρα ανακοινώθηκε μέσα στη χρονιά ως αναπληρωματικός οδηγός, τόσο για τη Red Bull όσο και για την AlphaTauri (σ.σ. πρώην Toro Rosso). Όμως, η κατάσταση περιπλέκεται από τις υποχρεώσεις του Βραζιλιάνου στην Ιαπωνία για τη Super Formula, ενώ και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί ενδέχεται να εμποδίσουν τη δυνατότητά του να είναι διαθέσιμος στα τριήμερα των αγώνων της Φόρμουλα Ένα. Ο Ελβετός Σεμπαστιάν Μπουεμί, ο οποίος «έτρεξε» για τελευταία φορά στη Φόρμουλα Ένα με την Toro Rosso το 2011, ασκεί από τότε καθήκοντα αναπληρωματικού οδηγού. Εάν, όμως, η Red Bull χρειαστεί οδηγό, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Πιέρ Γκασλί ή ο Ντανιίλ Κβιάτ να πάρουν... προαγωγή από την AlphaTauri και ο αναπληρωματικός να πάρει εκεί τη θέση του Γάλλου ή του Ρώσου.

McLaren: Η βρετανική ομάδα είχε πέρυσι τον Ρώσο Σεργκέι Σιρότκιν σε κατάσταση... επιφυλακής. Όμως, εξαιτίας των υπογραφών με τη Mercedes για παροχή μονάδων ισχύος για το 2021, η σχετική συμφωνία υποχρεώνει τη McLaren να χρησιμοποιεί οδηγούς από τη γερμανική ομάδα, όπερ σημαίνει ότι είναι διαθέσιμοι ο Βάντουρν και ο Γκουτιέρες. Παρόμοια συμφωνία με τη Mercedes έχει και η Racing Point, η οποία μάλιστα μπορεί να επιλέξει πριν από τη McLaren σε περίπτωση που και οι δύο ομάδες χρειαστούν οδηγό την ίδια στιγμή. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλόνσο διατηρεί δεσμούς με τη McLaren, καθώς θα «τρέξει» για λογαριασμό της στο φετινό "Indy 500", αφού διεκδικεί το "triple crown" του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποκλειστεί.

Renault: Οι οδηγοί δοκιμών της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων του Κινέζου Γκουανγιού Ζου και του Δανού Κρίστιαν Λούντγκααρντ, δεν διαθέτουν "superlicense". Έτσι, η γαλλική ομάδα εξετάζει τις επιλογές της και αναμένεται να ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις της. Αφού «έτρεξε» με την ομάδα πέρυσι, ο Χούλκενμπεργκ είναι μια προφανής επιλογή, ενώ και ο Σιρότκιν είχε σχέσεις με τη Renault στο παρελθόν.

Racing Point: Η ομάδα δεν διαθέτει δικό της αναπληρωματικό οδηγό και γι' αρκετά χρόνια την... κάλυπτε η σχετική συμφωνία με τη Mercedes, σύμφωνα με την οποία έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη McLaren. Πάντως, η Racing Point είχε πάντα φιλικές σχέσεις με τον Χούλκενμπεργκ και ο Γερμανός θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, εάν η ομάδα αποφασίσει να έχει δικό της οδηγό σε κατάσταση... επιφυλακής.

Alfa Romeo: Ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα είναι ο επίσημος αναπληρωματικός της ομάδας που εδρεύει στην Ελβετία και ο Πολωνός θα κληθεί να οδηγήσει το μονοθέσιό της, εάν ο Τζιοβινάτσι υποχρεωθεί να «τρέξει» με τη Ferrari. Ο Σουηδός Μάρκους Έρικσον, ο οποίος «τρέχει» στο IndyCar, ήταν πέρυσι αναπληρωματικός οδηγός στην Alfa Romeo, ενώ οδήγησε το μονοθέσιό της στην Αυστρία. Εάν ειδοποιηθεί, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος.

Haas: Ο Ελβετός Λουί Ντελετράζ και ο Βραζιλιάνος Πιέτρο Φιτιπάλντι είναι οι αναπληρωματικοί που έχει ανακοινώσει η ομάδα. Αμφότεροι έχουν οδηγήσει μονοθέσιο Φόρμουλα Ένα στο παρελθόν, ενώ ο δεύτερος «έγραψε» πέρυσι αρκετά χιλιόμετρα στις δοκιμές που έλαβαν χώρα σε Ισπανία, Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι.

Williams: Πρόσφατα η βρετανική ομάδα είχε... πρόσβαση σε οδηγούς που δεσμεύονταν με συμβόλαιο στη Mercedes. Μάλιστα, οι άνθρωποι της ομάδας είχαν πάρει από τον Γάλλο Εστεμπάν Οκόν μέτρα για το κάθισμα στο περυσινό γκραν πρι του Αμπου Ντάμπι, όταν ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ αισθάνθηκε αδιαθεσία. Όμως, μέσα στο 2020 η Williams ανακοίνωσε ως αναπληρωματικό οδηγό της τον Βρετανό «αστέρα» της Φόρμουλα 2, Τζακ Αϊτκεν.