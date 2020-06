Κοινωνία

Ξάνθη: Θετικές εξελίξεις για τον 16χρονο στο φάσμα του αυτισμού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο πατέρας του στον ΑΝΤ1 μετά την συνάντηση του με κατοίκους του χωριού. Από ποιους ζητά συγγνώμη. Τι ζητά από την Πολιτεία.