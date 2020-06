Οικονομία

Γεωργιάδης: Εξόφθαλμη η παραβίαση στη Μύκονο, τελευταίο μέτρο το λουκέτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το δίμηνο λουκέτο που επιβλήθηκε σε beach bar στη Μύκονο και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Για το δίμηνο λουκέτο που επιβλήθηκε σε beach bar στη Μύκονο όπου οι ελεγκτές διαπίστωσαν συνωστισμό και μη εφαρμογή των μέτρων για τον κορονοϊό, μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η χώρα κάνει μια τεράστια προσπάθεια να ανοίξει την οικονομία αλλά πρέπει να τηρούν όλοι τους κανόνες καθώς αν θεωρήσουμε ότι ο ιός τελείωσε «αυτή είναι η συντομότερη οδός προς την απόλυτη καταστροφή μας».

Για το άνοιγμα των καταστημάτων είπε πως υπάρχουν κανόνες και έχουν προβλεφθεί ποινές. «Εγώ είμαι ο αρμόδιος υπουργός και διαπιστώνουμε ότι μια επιχείρηση αποφασίζει δημοσία θέα να μην τα τηρεί. Τι πρέπει να κάνω; Να πω ότι ‘’α, μπράβο δεν πειράζει’’», απάντησε στις επικρίσεις ότι το δίμηνο κλείσιμο αποτελεί εξοντωτική ποινή.

Εξήγησε ότι έχουν γίνει πλήθος ελέγχων αλλά λουκέτο δεν έχει επιβληθεί σε καμία άλλη περίπτωση, καθώς «δεν βρέθηκε σε κανένα άλλο σημείο τόση εξόφθαλμη παραβίαση των κανονισμών». Το λουκέτο πρόσθεσε είναι το τελευταίο μέτρο και εξαρτάται από το μέγεθος της παραβίασης των κανόνων.

«Εκεί ήταν κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλο και προσέξτε, εμείς έχουμε απαγορεύσει τη χρήση του μπαρ. Εκεί ήταν ο ένας πάνω στον άλλο, πάνω στο μπαρ. Ήταν σα να μην υπήρχε κανένας νόμος και καμιά απόφαση. Όταν κάποιος είναι τόσο πολύ προκλητικός, δεν καταλαβαίνω», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Στην κριτική δημοσιογράφου πως τέτοιου είδους ποινές επιβάλλουν μόνο κυβερνήσεις κομμουνιστών τύπου Κίνας, είπε ότι έχει ακούσει πάρα πολλά στη ζωή του αλλά αυτό το ακούει πρώτη φορά.