Κοινωνία

Λήξη συναγερμού για την γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από την Φιλοθέη

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια της 40χρονης.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της 40χρονης γυναίκας η οποία είχε εξαφανιστεί από τις 3 Ιουνίου, από την περιοχή της Φιλοθέης

Η περιπέτεια της γυναίκας έληξε σήμερα νωρίς το πρωί, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η Ελένη βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ελένη και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.