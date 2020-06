Κοινωνία

Νέος θρήνος στην οικογένεια Τοπαλούδη

Ακόμη μια απώλεια για την χαροκαμένη οικογένεια. Το συγκινητικό μήνυμα του Γιάννη Τοπαλούδη.

Απανωτά φαίνεται πως είναι τα χτυπήματα της μοίρας που δέχεται η οικογένεια Τοπαλούδη, μετά τη δολοφονία της 21χρονης Ελένης με πρωτοφανή αγριότητα τον Νοέμβριο του 2018.

Συγκεκριμένα τις τελευταίες ώρες η οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας θρηνεί την απώλεια ενός ακόμη αγαπημένου προσώπου. Ο λόγος για τον παππού της Ελένης Τοπαλούδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε μέσω Facebook ο πατέρας της άτυχης φοιτήτριας, Γιάννης Τοπαλούδης, που τον αποχαιρέτησε γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μου πατέρα. Καλή συνάντηση με την εγγονή σου την Ελένη».