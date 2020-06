Κοινωνία

Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Το όχημα "μπούκαρε" με μεγάλη ταχύτητα στο κατάστημα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στο νησί της Ρόδου. Τα ξημερώματα ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Σορωνή.

Αυτοκίνητο "εισέβαλε" με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται δίπλα στο Γυμνάσιο Σορωνής, επί της Ρόδου Καμείρου.

Ήταν το πέμπτο τροχαίο μέσα σε 24 ώρες στους δρόμους της Ρόδου. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματίας.

Λίγες ώρες πριν, στην περιοχή της Ιξιάς, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ένας 15χρονος οδηγός δίκυκλου, έπειτα από σύγκρουσή του με άλλο μοτοποδήλατο.

Στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύονται επίσης με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις άλλα δύο άτομα, που τραυματίστηκαν σε τροχαίο το τελευταίο διήμερο.

Πηγή: rodiaki.gr