Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα κρούσματα στην Κοζάνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμός στις Αρχές της περιοχής, που έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από την επιδημία.

Πέντε νέα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο διήμερο στην Κοζάνη και έχουν σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για δύο στρατιωτικούς, έναν 53χρονο και ένα ζευγάρι που επέστρεψε οδικώς από την Τσεχία, ενώ είχε ταξιδέψει και στην Αγγλία.

Ο 53χρονος μετέβη στη γενέτειρά του, σε χωριό της Κοζάνης, από την Πρέβεζα. Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε επίσης στρατιωτικός κατά τη διάρκεια προεγχειρητικού ελέγχου στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια διεγνώσθη θετικός και ο στρατιωτικός γιατρός που τον εξέτασε. Είναι ασυμπτωματικοί και βρίσκονται σε καραντίνα στο σπίτι τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Όσον αφορά στο ζευγάρι που είχε ταξιδέψει στην Τσεχία, ο 66χρονος άνδρας νοσηλεύεται στο «Μποδοσάκειο» Πτολεμαΐδας, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, ενώ η σύζυγός του εμφανίζει συμπτώματα, αλλά ήπια. Σύμφωνα με το Kozanimedia, αρχικά αποφασίστηκε να μείνει σε καραντίνα στο σπίτι τους, αλλά κρίθηκε πως θα ήταν καλύτερο να νοσηλευτεί και εκείνη στο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Έχουν ξεκινήσει οι ιχνηλατήσεις στο περιβάλλον τους, καθώς και οι δύο έσπασαν την καραντίνα στην οποία έπρεπε να παραμείνουν όταν επέστρεψαν από το εξωτερικό.