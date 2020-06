Life

Η Κατερίνα Στικούδη, ο ΑΝΤ1 και τα βήματα στην τηλεόραση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την σχέση της με το σταθμό και τον διαγωνισμό ομορφιάς από τον οποίο αναδείχθηκε.