Κορονοϊός - Πέτσας: θα υπάρξει τοπικό lockdown, όπου απαιτηθεί

Δεν υπάρχει περιθώριο για χαλάρωση, τονίζει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Τι λέει για τα μηνύματα της Αθήνας που “φθάνουν” στην Άγκυρα.

Υπάρχει σχέδιο για τοπικό lockdown σε περίπτωση αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού σε κάποια δομή, σχολείο ή και ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές όπως ολόκληρους νομούς ή νησιά, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι στόχος είναι εφόσον υπάρξει εστία, να διαγνωστεί γρήγορα και να γίνει περιχαράκωσή της, ώστε να μην υπάρξει διασπορά στην κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο σταμάτησαν οι πτήσεις από τη Ντόχα μόλις υπήρξαν 12 κρούσματα, όπως είπε. Το ίδιο θα κάνουμε σε τοπικό επίπεδο αν δούμε κάπου ένα πρόβλημα είτε αφορά γειτονιά ή μια υγειονομική δομή ή ένα σχολείο. Μπορεί να αφορά ακόμη και μια γεωγραφική περιοχή, ένα νησί ή ένα νομό. Όλα είναι στο τραπέζι. Δεν έχει φύγει ο κορονοϊός. Μην χαλαρώνουμε», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σχετικά με τις επικρίσεις για το δίμηνο λουκέτο σε beach bar στη Μύκονο, όπου έγινε πάρτι χωρίς να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα, ο κ. Πέτσας είπε ότι η νομοθεσία πρέπει να γίνεται σεβαστή και «αν χρειάζεται κάτι να αναθεωρηθεί στο μέλλον, εδώ είμαστε να το δούμε» αλλά το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι η δημόσια υγεία.

Στο ερώτημα για την αντίδραση της Ελλάδας σε περίπτωση που η Τουρκία όντως προχωρήσει σχέδια για γεωτρήσεις με βάση τους τουρκολυβικούς χάρτες, απάντησε ότι η στάση της Αθήνας είναι ψύχραιμη. «Λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον τόνο που πρέπει, με την αποφασιστικότητα που δείξαμε και στο πρόσφατο παρελθόν. Και το μήνυμα φτάνει εκεί που πρέπει να φτάσει», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι από το Μάρτιο υπάρχει κλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας σε ορισμένα πεδία και αποκλιμάκωση σε κάποια άλλα, όπως για παράδειγμα τις παραβιάσεις. Εκτίμησε ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να προχωρήσει σε κλιμάκωση μέσα στο καλοκαίρι.