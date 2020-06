Κόσμος

Βρετανία: Σε καραντίνα 14 ημερών όποιος φτάνει στη χώρα από το εξωτερικό

Αναστάτωση στους τομείς των αερομεταφορών και του τουρισμού έχει προκαλέσει το μέτρο. Σφοδρές αντιδράσεις

Όποιος φθάνει από σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το εξωτερικό πρέπει να μπαίνει σε καραντίνα 14 ημερών για να αποφευχθεί η εισαγωγή νέων κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα, ένα μέτρο αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας που έχει προκαλέσει αναστάτωση στους τομείς των αερομεταφορών και του τουρισμού.

Αυτή η καραντίνα των 14 ημερών, η οποία θα επανεξετάζεται κάθε τρεις εβδομάδες από τη βρετανική κυβέρνηση, αφορά όλες τις αφίξεις από ξηρά, θάλασσα και αέρα είτε οι ταξιδιώτες είναι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου είτε όχι.

Η καραντίνα έχει στόχο να αποφευχθεί η εισαγωγή νέων κρουσμάτων της Covid-19 καθώς η χώρα άρχισε στις αρχές Ιουνίου να αίρει σταδιακά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα τέλη Μαρτίου για να συγκρατηθεί η διάδοση της νόσου.

«Εισάγουμε αυτή την καραντίνα επειδή, καθώς ο αριθμός των νέων μολύνσεων μειώνεται (στο Ηνωμένο Βασίλειο), η αναλογία των μολύνσεων που προέρχονται από το εξωτερικό αυξάνεται», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ στο τηλεοπτικό κανάλι Sky News.

«Ελπίζω αληθινά ότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να πάρουν το αεροπλάνο, να πάνε διακοπές αυτό το καλοκαίρι, όμως οφείλουμε να αρχίσουμε υιοθετώντας μια προσεκτική προσέγγιση», πρόσθεσε ενώ διατυπώνονται φόβοι πως άλλες χώρες μπορεί να κάνουν το ίδιο στους Βρετανούς.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Τυχαίοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται και οι παραβάτες θα μπορούν να τιμωρούνται με πρόστιμο 1.000 στερλινών (1.122 ευρώ). Εξαιρέσεις προβλέπονται για τους οδηγούς φορτηγών, το προσωπικό του υγειονομικού τομέα, αυτούς που εργάζονται στη συγκομιδή φρούτων ή για την Ιρλανδία.

Όμως το επιχείρημα ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μολύνσεων προερχόμενων από το εξωτερικό δεν ακούγεται καλά την ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μία από τις χώρες που έχουν πληγεί σκληρότερα από την πανδημία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταγράψει 40.542 θανάτους ανθρώπων που έχουν διαγνωσθεί θετικοί στον κορονοϊό --περισσότερους από 48.000, αν περιληφθούν και τα ύποπτα κρούσματα-- για σχεδόν 287.000 μολύνσεις, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή.

«Πιστεύω πως θα πρέπει αληθινά να συνεχίσουμε να χαμηλώνουμε σημαντικά το επίπεδο (των μολύνσεων) στη χώρα πριν αρχίσει να γίνεται αποτελεσματικό μέτρο η καραντίνα», δήλωσε πρόσφατα στο BBC ο καθηγητής Ρόμπερτ Ντίνγκγουολ, μέλος μιας υποομάδας της επιστημονικής επιτροπής που είναι αρμόδια για να συμβουλεύει την κυβέρνηση σχετικά με την πανδημία.

«Ακόμη και τότε, θα έπρεπε να έχουμε κάτι που να έχει στόχο τις χώρες με επίπεδο μετάδοσης στην κοινότητα πολύ πιο υψηλό από το δικό μας. Και φοβάμαι πως δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες», πρόσθεσε.

Η εθνική στατιστική υπηρεσία (ONS) είχε υπολογίσει σε πάνω από 5.500 τον αριθμό των καθημερινών μολύνσεων στο τέλος Μαΐου στην Αγγλία. Και σύμφωνα με μια μελέτη των αγγλικών υπηρεσιών υγείας (PHE England) και ερευνητών του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, ο ιός έχει επιταχύνει μάλιστα ελαφρά τη διάδοσή του σε ορισμένες περιφέρειες από την αρχή της άρσης του lockdown.

Ο επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους πως η απόφαση να επιβληθεί τώρα αυτή η καραντίνα είναι περισσότερο πολιτική παρά της επιστήμης, την οποία η κυβέρνηση λέει ότι ακολουθεί επιμελώς.

Προσφυγή στη δικαιοσύνη

Οι επαγγελματίες των αερομεταφορών και του τουρισμού, που έχουν πληγεί σκληρά από την πανδημία, καταφέρονται εναντίον αυτού του μέτρου που, όπως λένε, θα τους εμποδίσει να επωφεληθούν από το γεγονός ότι η νόσος αρχίζει να μπαίνει σε ύφεση για να επανεκκινήσουν τις δραστηριότητές τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες British Airways, easyJet και Ryanair κατήγγειλαν χθες, Κυριακή, σε κοινή ανακοίνωσή τους «δυσανάλογα» και «άδικα» μέτρα. Συνυπέγραψαν μια επίσημη επιστολή την οποία απηύθυναν την Παρασκευή στην κυβέρνηση, προκαταρκτικό στάδιο μιας ενδεχόμενης προσφυγής στη δικαιοσύνη.

«Καλούμε τη βρετανική κυβέρνηση να άρει αυτή την αναποτελεσματική καραντίνα, η οποία θα έχει καταστροφική επίδραση στη βρετανική τουριστική βιομηχανία και θα καταστρέψει (...) χιλιάδες θέσεις απασχόλησης», ανέφεραν.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη από την εταιρεία Survey Monkey, οι ιδιοκτήτες και οι επικεφαλής επιχειρήσεων ταξιδιών και ξενοδοχείων εξετάζουν το ενδεχόμενο να απολύσουν έως και το 60% του προσωπικού τους σε περίπτωση καραντίνας.

Οι αντιδράσεις έχουν επεκταθεί μέχρι και στους κόλπους των βουλευτών της συντηρητικής πλειοψηφίας, οι οποίοι εκφράζουν φόβους πως η κυβέρνηση με αυτό τον τρόπο σαμποτάρει την οικονομία, η οποία έχει ήδη δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την υγειονομική κρίση.

Ως διέξοδο, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον σκέπτεται να δημιουργήσει αερογέφυρες με ορισμένους τουριστικους προορισμούς, πράγμα που θα επέτρεπε να παρακαμφθεί η καραντίνα. Σύμφωνα με τους Sunday Times, ο πρωθυπουργός παρακάλεσε τον υπουργό του επί των Μεταφορών να καταλήξει πριν από το τέλος Ιουνίου.