Life

“Το Πρωινό” στα γυρίσματα του “Καφέ της Χαράς” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χάρης Ρώμας, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, η Τζόυς Ευείδη και οι νεότεροι ηθοποιοί μιλούν για τις εξελίξεις στην σειρά.