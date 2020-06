Πολιτισμός

Αντιγκράφιτι στο ιστορικό κτίριο “Πιλ-Πουλ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παλιό πέτρινο, υψηλής αισθητικής κτίριο, είχε βανδαλιστεί τα προηγούμενα χρόνια από γκράφιτι σχεδόν στο 100% της πέτρινης επιφάνειας του.

Καθαρό και περιποιημένο παραδόθηκε πριν από μερικές μέρες, μετά από μια μεγάλη επιχείρηση αντιγκράφιτι στους τοίχους του από τον Δήμο Αθηναίων, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων, ένα κτίριο-στολίδι στα όρια της περιοχής του Θησείου εκεί όπου το 1886 στεγάστηκε το παλαιότερο πιλοποιείο της πόλης με την επωνυμία «Ελληνικόν Πιλοποιείον» που έγινε ευρύτερα γνωστό ως «Πιλ-Πουλ».

«Η επιμονή μας στις επιχειρήσεις του καθαρισμού των μεγάλων επιφανειών της πόλης, έχει ως στόχο να φύγει από το οπτικό μας πεδίο ό,τι κρύβει το φως της Αθήνας. Γιατί πίσω από τις μουτζούρες κρύβεται μία πόλη καθαρή, ευπρεπής και λαμπερή» αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου, το ιστορικό πέτρινο, υψηλής αισθητικής κτίριο με το χαρακτηριστικό ψηφιδωτό στην μετόπη του, που «κοιτάει» προς το Γκάζι είχε βανδαλιστεί τα προηγούμενα χρόνια από αντιαισθητικά γκράφιτι σχεδόν στο 100% της πέτρινης επιφάνειας του που βρίσκεται από την πλευρά της οδού Επταχάλκου.

Οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Καθαριότητας δούλεψαν σχεδιασμένα και καλά οργανωμένα για να δώσουν την αρχική του υπέροχη όψη, στο κτίριο που θεωρείται αξιόλογο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό σημείο πολιτισμικής αναφοράς για την Αθήνα.

Για να αφαιρεθούν αυτά τα κακόγουστα σχέδια και οι μπογιές χρειάστηκαν 220 σακιά των 25 κιλών υγρής αμμοβολής, 75 λίτρα αφαιρετικό γκράφιτι και 6,5 τόνοι νερού. Κι αυτό γιατί τα σχέδια αυτά κάλυπταν μια επιφάνεια σχεδόν 500 τετραγωνικών μέτρων.