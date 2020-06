Κόσμος

Τουρκία: διαταγή Ερντογάν για νέο κύμα συλλήψεων

Επιχειρήσεις της Αστυνομίας σε πολλές επαρχίες της χώρας για την εκτέλεση εκατοντάδων ενταλμάτων.

(εικόνα αρχειου)

Οι τουρκικές αρχές διέταξαν σήμερα τη σύλληψη 149 ανθρώπων, κυρίως από τις δυνάμεις ασφαλείας, ως υπόπτων για σχέσεις με το δίκτυο για το οποίο η Άγκυρα υποστηρίζει πως ενορχήστρωσε την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε καταστολή των υποστηρικτών του μουσουλμάνου ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν μετά την αποτυχημένη αποπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016, κατά την οποία σκοτώθηκαν 250 άνθρωποι. Ο Γκιουλέν έχει από το 1999 τη βάση του στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών και αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη.

Για τη σύλληψη των υπόπτων πραγματοποιήθηκαν επιδρομές σε 16 επαρχίες, περιλαμβανομένης της Άγκυρας, σύμφωνα με το Anadolu. Η εισαγγελία στη δυτική επαρχία Μπαλίκεσιρ διέταξε τη σύλληψη 74 ανθρώπων, οι οποίοι είχαν προηγουμένως απολυθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας και στους οποίους περιλαμβάνονται έξι πρώην αρχηγοί της αστυνομίας, έκαναν γνωστό αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας και το Anadolu.

Εισαγγελείς στη νοτιοανατολικη επαρχία Γκαζιαντέπ διέταξαν τη σύλληψη 33 ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους 24 εν ενεργεία στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας, μετέδωσε το Anadolu. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη δυτική επαρχία της Προύσας εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 42 προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται έξι εν ενεργεία στρατιωτικοί.