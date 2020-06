Πολιτική

Δημόσιο: Σε πλήρη λειτουργία οι υπηρεσίες του

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών επαναλειτουργεί πλήρως το Δημόσιο.

Σε πλήρη λειτουργία θα βρίσκονται από την Τρίτη 9 Ιουνίου όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου και η εξυπηρέτηση του κοινού δεν θα γίνεται μόνο με ραντεβού.

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου την οποία συνυπογράφουν οι υπουργοί οικονομικών, Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας, Εργασίας, Υγείας, Πολιτισμού, Υποδομών- Μεταφορών και Ναυτιλίας, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες τίθενται πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 34781/2020 (ΦΕΚ 2168/Β/7-6-2020), άρθρο 19, παρ. 2, ορίζονται τα εξής:

«Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών».