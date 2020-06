Υγεία - Περιβάλλον

Επιθεώρηση Κικίλια στην Λέρο (εικόνες)

Τι είπε ο Υπ. Υγείας μετά από τις συναντήσεις με φορείς του νησιού και την επίσκεψη στο Νοσοκομείο.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το Νοσοκομείο Λέρου, όπου συνομίλησε τη Διοίκησή του, με φορείς του νησιού, με εργαζόμενους στο Νοσοκομείο και πολίτες.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Λέρου, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε, «O Γιάννης Ρίτσος έχει γράψει για τη Λέρο "πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος, με υπομονή και υπερηφάνεια". Είναι πολύ σημαντική η νησιωτικότητά μας. Ήρθα σήμερα στο ακριτικό αυτό νησί για να δω το Νοσοκομείο του, να μιλήσω με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τη Διοίκηση, το Δήμαρχο, την εκπρόσωπο της Περιφέρειας».

«Θα στηρίξουμε τη Λέρο με όλες μας τις δυνάμεις, όπως το κάναμε εν μέσω κορονοϊού και κρίσης. Θέλουμε το νησί να έχει ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι. Έχουμε στείλει εδώ ήδη 22 υγειονομικούς και θα ενισχύσουμε περαιτέρω το Νοσοκομείο. Θεωρούμε ότι η ακριτική Ελλάδα αξίζει την προσοχή, την αγάπη και τη στήριξή μας και αυτό κάνουμε», ανέφερε ο Υπ. Υγείας.